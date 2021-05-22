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【地產科技】港PropTech發展步伐緩慢　業界提3挑戰

科技 09:00 2021/05/22

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Asia PropTech創辦人盧銘恩將於本月25日參與投資推廣署舉行的StartmeupHK創業節，探討房地產科技在香港市場的發展。

科技發展日新月異，當傳統產業結合科技的應用，便會引發出嶄新的商業模式。近年在城市規劃和房地產發展中，正逐步加入大數據、虛擬實境、人工智能和物聯網等新科技的應用，改變我們在住處、工作場所，以至整個社區的設計、建造、使用和管理模式，「房地產科技（PropTech）」被視為推動全球經濟發展的重要一環。

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根據調查機構Crunchbase資料顯示，截至2021年3月初，房地產科技公司今年已吸引全球9.62億美元（約74.4億港元）的投資，自2020年3月以來的總投資金額更高達87億美元（約675億港元），房地產科技市場發展潛力持續飈升。

不過，樓價冠絕全球、一直視地產業為重要經濟支柱的香港，對於房地產科技卻仍處於起步階段，香港的房地產科技初創公司仍寥寥可數。房地產科技公司Asia PropTech創辦人盧銘恩（Leo）早前接受本報訪問時指出，香港房地產科技的發展比起其他地區，如鄰近的新加坡和中國內地，的確稍微落後約1到2年。

盧銘恩解釋，要將科技帶入傳統行業，大都是依賴科技人才。但香港的房地產業界主要由幾大發展商主導，令不少科技人才對發展房地產科技有疑惑。「業界經常會聽到一些說話，如：『如果大地產商做你的技術，你又有甚麼可以做？』這些言語或會令到一眾盼望創新的科技人才相當氣餒，他們寧願去做教育科技、金融科技等。」

第二，房地產業界的參與也相當重要，但他指出，現時香港房地產業界的人才，接近9成都是受聘人士，不少也樂於一直處於自己的舒適區（Comfort Zone），習慣使用傳統方法，沒有足夠誘因推動業界創新。加上本地的地產商大部分都是上市公司，看重利潤及成本，管理層都會怕受到壓力而對創新卻步。

第三，香港政府對房地產科技的資源依然有限，支持仍未到位。盧銘恩表示：「政府的確有開始投放資金在創科，但房地產科技公司最需要的反而是數據以及資訊。」他解釋，大數據可以協助分析市場的趨勢及投資者行為，讓房地產開發商和機構投資者可以設定更合適的開發方案、投資策略以及風險管理方案。

盧銘恩建議，香港政府可參考新加坡政府做法，當局政府早在2018年初就公布名為「The Real Estate Industry Transformation Map」的地產行業發展藍圖，由政府帶頭開放當地數據，並與業界私企合作，公開物業交易資訊，提高市場透明度。「當政府願意開放及協助整合資訊及數據，可以協助解決很多困難。」他直言，現時香港只依靠企業公布的數據資訊，衍生無數不必要成本，加上有不少企業因「商業秘密」而不願公開資訊，初創無法獲取數據，拖慢房地產科技市場發展。

【地產科技】2021地產科技3大方向發展　減排減碳數碼化

記者：曾曉汶

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