科學園165間初創公司畢業 疫下增長31% 更多達50%留在園區發展

香港科技園公司今天(21日)舉行年度畢業典禮，有165間初創公司已完成前期培育及創業培育計劃，數目再創新高，更多達50%創業培育計劃的畢業初創繼續選擇落戶在科學園，進一步為科學園蓬勃的創科生態圈注入動力。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，今年畢業初創數目，相比往年增長31%，情況令人鼓舞，過去一年充滿挑戰，但仍無阻他們追求創新的決心，充分展現了創業家精神。他又指，這里程碑只是畢業生在創業旅途中另一階段的開端。與此同時，科技園公司將不斷革新，積極建構最理想的培育支援，扶持致力為世界帶來改變的創新者，成就他們專注創新、改善生活和改革行業運作的使命。未來開展「一區兩園」的計劃，於深圳福田區設立創科基地，幫助初創「走出去、引進來」。

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今屆畢業初創來自全球不同國家及城市，包括香港、中國、英國、美國、印度、法國、澳洲和奧地利，他們追求創新並帶來嶄新解決方案，應對疫情和其他社會及企業問題。一眾畢業初創運用各類顛覆全球的尖端技術，包括人工智能及機械人科技、生物醫藥科技、數據和智慧城市及金融科技等迎接挑戰，為全球帶來創新解決方案。

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責任編輯：羅浩濂