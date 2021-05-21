由Art Central首席合作伙伴大華銀行呈獻的大型裝置《墨黛竹虛》

一年一度的盛大藝術展覽會Art Central與首席合作伙伴大華銀行現於5月20日至23日在香港會議展覽中心呈獻香港以及海外一眾藝廊的作品，展示亞洲活躍新銳藝術家的作品以及國際藝術大師的傑作。



Art Central與首席合作伙伴大華銀行踏入第五年的合作，再度攜手實現支持香港藝術發展及促進文化融合的共同目標。作為亞洲區內長久的藝術支持者，大華銀行於大華銀行藝術空間呈獻36幅來自「2019及2020年大華銀行年度水墨藝術大獎」的得獎水墨作品，以及由新媒體藝術家及「2019年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎者張瀚謙（h0nh1m）所創作的大型沉浸式互動裝置《墨黛竹虛》。

《墨黛竹虛》以63枝密密麻麻的竹竿而組合成的竹林，以科學家從1958年開始收集碳排放數據為靈感。63枝竹竿代表迄今共63年的氣候變化。當參觀者遊走於竹林內，他們的觸摸會改變竹林的面貌，象徵人類活動對周遭環境造成的影響。隨著參觀者手掌的熱力，竹竿上的水墨會漸漸消失。作品把數據視像化的效果發揮得淋漓盡致，讓參觀者可以親身參與及體驗，同時反思人類與大自然的關係，以及兩者於未來共存的可能。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示：「我們很榮幸連續第五年成為Art Central的首席合作伙伴。此長久合作關係建立於大華銀行對推廣藝術及文化項目的決心，從而為社區締造可持續發展的未來。今年，我們在展會呈獻一系列精彩活動，包括大型裝置作品《墨黛竹虛》，以及大華銀行年度水墨藝術大獎得獎作品展，以及一個有關可持續藝術的講座。我們期待為參觀者提供一個愉快及令人耳目一新的觀展體驗。」

Art Central

地址：香港會議展覽中心

時間：5月20至21日（星期四及五）2pm - 8pm；

5月22日（星期六）11am - 7pm；5月23日（星期日）：11am - 6pm

（資料由客戶提供）