【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利

美國高調呼籲取消新冠疫苗專利，以擴大生產新冠疫苗，盡快結束疫情，惟二十國集團（G20）領導人即將發表一份關於擴大疫苗產量的宣言，當中僅稱建議以自願授權增加新冠疫苗產量，未提豁免專利。

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G20領袖周五舉行峰會，將就疫苗供應問題發表共同宣言，宣言內容提前曝光。《路透社》引述消息人士報道，各國領袖提出自願授權方式，設法增加疫產量，美國力撐的取消專利則不會提及。

文件建議，短期內可以透過簽訂自願性質的專利授權協議，並作技術及知識轉讓，來增加疫苗產量，並應該在現有的協定中尋找解決方案，惟不包括豁免專利。

報道指，歐盟會在今年於非洲設立3個疫苗生產中心，報道引述消息人士指，包括輝瑞（Pfizer）等數個疫苗生產商亦將於周五宣布，以成本價向貧窮國家提供疫苗。

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現時未清楚疫苗生產商成本價出售的疫苗，是否會影響早前承諾捐出的疫苗劑量。輝瑞及德國BioNTech均拒絕回應事件。

美國總統拜登（Joe Biden）政府呼籲豁免疫苗專利以促進疫苗生產，與南非、印度等多個發展中國家站在同一陣綫，惟歐盟及多個疫苗生產國反對，認為疫苗產量樽頸位，在於美國對疫苗原材料的出口限制。

責任編輯：李俊儀