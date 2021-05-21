【港元定存】發鈔行減港元定存息 無懼中小行3.28厘突擊

▲ 渣打減半年及1年存息至0.1厘，跟滙豐與中銀看齊變超低息率。

5月進入下半場，本來港元定期存款陷入大悶局，鮮有變動，及至這兩天才有新突破，有兩間大小銀行出擊，包括渣打今天（21日）減半年及1年存息0.05厘，新息率罕現0.1厘超低息，無懼昨天（20日）富邦突擊，推3個月3.28厘破頂息。專家預計，隨着iBond開賣倒數，6月1日正式推出，相信個別中小行將加息迎戰，反觀大行因資金充裕而毋須急於作攻防戰。

雖然全周僅得兩行調息，但足以令短期定存的高息榜呈大執位，基於富邦突推3.28厘特惠息，一躍而成冠軍，超越工銀亞洲自春節起雄霸近3個月、旗下3厘的高息王，現滑落一級至亞軍。不過，由於港元定期存款的格價榜，每間銀行只列最高息，故此Tom （02383） 有份的虛擬銀行滙立（WeLab Bank）的0.8厘仍險守第3位。

此外，比拼市面大小銀行，目前冠絕全城的超高息，仍以恒生 （00011） 的5厘無敵，滙豐及中銀香港 （02388） 亦有4厘，撼贏中小行的3.28厘。而恒生與兩大發鈔行的7天短存有4厘至5厘特高息，但玩法較另類，須先把指定外幣作兌換，扣除換滙的買賣差價，實際回報打折。

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那邊廂，綜觀3個月或以上的存息，目前恒生跟3間發鈔行看齊，以上4間大行更破天荒是，無論3個月、半年及1年俱為0.1厘。

再參考反映銀行資金成本的港元3個月拆息，盡管今天轉升，惟僅報0.17厘，而工銀亞洲提供3個月定期存款3厘，另有1.8厘選擇；富邦新近更以3.28厘吸存，兩間大小行皆要求手機開戶及全新資金才享特惠息。另一方面，富邦另為指定理財戶設3個月1厘息，在牌面上也是蝕本搶存。

然而，專家指熱爆新股京東物流 （新上市編號︰02618） 凍資的逾5,000億元，將於下周四（27日）回籠，遂料本港仍水浸，可惜拆息持續見逾10年低位，按理銀行乏誘因蝕息吸存。

iBond回報或逾兩厘包底息【下一頁】

業界又提醒，定期存款息跑輸官債，畢竟1年存息現只得0.7厘，雙冠王由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛銀富融（Fusion Bank）提供；同樣，小米 （01810） 有份投資的天星（Airstar Bank）也有0.7厘。不過，本港失業率顯著改善，通脹又明顯升温，專家因而料iBond回報或不只兩厘包底息。

輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢預計，新一批iBond的造價有機會高見104元。人人有份的i Bond，抽中一手（1萬元）者，若短炒隨時帳面賺400元；假如幸運中籤3手，更有望賺逾千元，較富邦以5萬元上限做定存賺息410元為高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源