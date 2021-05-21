【職場熱話】勞工處「荀工」　工作5.5天　文員月薪9千元　網民嘆人工回到20至30年前

市道不好，一眾打工仔想找工作都很困難。近日在討論區有網民發現一則招聘廣告，內容為一間貿易公司招聘文員，但月薪最低只有9,000元，一天工作9小時，5.5個工作天，令網民大嘆「現在找工作真是很慘」。網民更把最低工資的薪金37.5元乘9小時再乘以31天計算，發現最後結果竟比該公司月薪高出1,000多元，感慨雖人工回到20至30年前，但物價就升了幾倍。

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帖文一出引來網民迴響，不少網民都大批老闆「離地」，「好多老闆都不貼地」、「下一站：堅離地」、「勞工處是垃圾顧主集中營」、「這個找誰來做？ fresh grad 中六也不會做」、「堅離地！還要返足5日半長長周！」

但同時亦有些網民為公司「護航」，「月薪9000放假有錢你還想怎樣？，9000÷30÷8=37.5」、「00年代很多工作只有5000至6000，又要你十項全能，當年入世未深，在這找了一份文員做只有5300元」

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責任編輯：黃苑筠