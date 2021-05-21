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【Bitcoin】全球第二大金礦商：論保值加密貨幣不會比黃金好

股市 16:07 2021/05/21

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【Bitcoin】全球第二大金礦商：論保值加密貨幣不會比黃金好

比特幣、以太幣等加密貨幣近期走勢波動，令人再度質疑加密貨幣取代傳統的保值工具的效用。全球第二大金礦商巴里克黃金公司（Barrick Gold） 行政總裁Mark Bristow 表示，作為價值儲存工具，加密貨幣不會是比黃金更好的選擇。

比特幣好友認為虛擬貨幣供應有限且有驚人增長，是比黃金更能對抗通脹的工具。不過，Bristow接受CNBC訪問時，批評這種投機性資產的波動性太高，不能作為避險投資。

有一件事是你無法做到的，就是沒人能印黃金，但我們仍可以製造加密貨幣。

像黃金一樣，比特幣供應必須透過數碼開採，並限制在2100萬枚，根據加密貨幣區塊鏈開採服務商Blockchain統計，目前已有超過1900萬枚比特幣正在流通。

至於黃金，根據美國地質調查局統計，目前已開採約24.4萬噸的黃金。Bristow稱，黃金將持續維持其稀有性。另一邊廂，黃金上周升約3%，而去年升約半成。

相關文章：【Bitcoin】美國財政部︰要求過萬美元加密貨幣轉賬需報稅局　比特幣一度再穿40000美元

【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

編輯：吳敏芳

 

通脹 比特幣 黃金 虛擬貨幣

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