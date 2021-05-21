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【飛上太空】拍賣叫價每個名額逾2千萬 亞馬遜將於7月啟航全球首個載人太空之旅

環球政經 17:24 2021/05/21

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亞馬遜（Amazon）旗下衞星公司「藍色起源」（Blue Origin），自今年初完成太空旅遊火箭推進器及船艙的測試任務，一直積極壽備首個載人太空之旅，預料最快可於7月20日正式啟航。

公司早前開放拍賣一個座位，中標者將能體驗太空之旅，據悉，坊間已叫價至260萬美元（2015萬港元），競爭激烈。首批乘客將乘坐New Shepard火箭從美國德州西部起飛，並能一次航行最多能搭載6人，採用垂直起降發射技術，曾於試射過程達到103公里，符合國際航空聯盟對外太空的定義。

整個旅程約10分鐘，一旦起飛，太空艙將會和推進器脫離，並在一百公里高度外停留約4分鐘，讓旅客可以在外太空俯瞰地球的曲線。

【全新地標】全長約1.4公里 啟德空中花園今日起開放：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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