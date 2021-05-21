【MPF】13隻恒指MPF基金 涉資逾600億須換馬

▲ 市面有13隻恒指MPF成分基金，市料須為染藍新貴換馬。

全城聚焦收市後恒指季檢放榜，恒生指數作史上最大變革，或涉及逾千億元的資金布局。打工仔也受影響，因強積金（MPF）專家駿隆指，市面13隻恒指基金料須加入新經濟股等黑馬新貴，涉及資金逾600億元。

駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指，現時市面有13隻追蹤恒生指數MPF基金，以截至4月底計，總值約620億元，佔MPF總資產11,980億元約5.2%。由於權重個股的上限將降至8%，市料騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 的佔比，將由約9%降至8%。

此外，王玉麟表示，若加入其他染藍新貴，相信恒指MPF基金會作相應組合調動，所佔比重介乎3%至5%，涉及金額約19億至31億元。

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王玉麟相信這將影響其他有投資於這類股票的主動型港股強積金基金，並預期未來3至6個月內的流入會更多。

問及供款人應否押注恒指產品，駿隆專家認為，現市况仍較波動，市場受疫苗及政府政策影響，而且市場已步入新常態，令主動投資者相比被動追蹤指數更有優勢，故此相信主動型管理基金的中期表現，將較被動型基金為佳。而供款人亦應審慎選擇具質素的主動型港股基金。

王玉麟補充，年初至今（截至5月18日），港股MPF升3.7%，不及恒指MPF的5.6%回報表現 。同樣，根據駿隆強積金表現指數股票基金數據，5月港股MPF跌1.2%，恒指同期的跌幅為0.5%，抗跌力較好。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源