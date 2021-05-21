Prime Now服務於年底停止 亞馬遜日後將提供2小時送貨服務

亞馬遜（ Amazon） 周五宣布，將於年底關閉其獨立的Prime Now平台，並讓希望繼續享受食品雜貨和其他商品快速送貨服務的用戶通過亞馬遜app或網站訂購，顧客日後 仍然可以在Amazon的應用程序或網站上獲得快遞服務。

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亞馬遜副總裁、Prime Now業務 總監 Stephenie Landry博客發文稱「為了讓用戶的體驗更加完美，Prime Now App的服務，將轉移到亞馬遜App和網站上，顧客可以更方便地購買亞馬遜提供的所有商品。」

消費者日後將可透過亞馬遜 App 或網站，選購兩小時內商品送貨服務。而原本Prime Now App 上提供的任何第三方零售商或本地商店，都將轉移到亞馬遜的網站或 App 上。

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亞馬遜於2014年推出了Prime Now服務，使用Prime服務的會員支付費用，就可以在1、2個小時內將圖書、玩具、生活必需品和其他商品送貨上門。Prime Now最初只在少數幾個城市推出，但現在已經在超過5000個城市和城鎮提供服務，而且2小時的送貨服務是免費。亞馬遜之後更用到Prime Now專用倉庫，可見Prime Now的增長速度之快。

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