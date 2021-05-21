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【北水ETF】4隻北水科指ETF共吸金34億 遠少於目標240億

Hot Talk 15:56 2021/05/21

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4隻恒指科技ETF共吸金少於34億元，遠遜籌資目標的240億元。

內地搶閘推出的6隻恒生科技指數ETF，當中有4隻已完成開賣，累計吸資33.6億元（人民幣，下同），包括5月12日首募的華夏賣出14.56億元，易方達12.01億元，這兩隻互打對台的產品只設一天募集期。至於搶閘截擊的大成同類產品則售出3.93億元，另一博時科指ETF吸金3.11億元。

上述華夏、易方達及大成產品，各以80億元為募資上限，即合共以240億元為籌資目標；博時產品則不設上限。可是，如今4產品正式成立且作出公布，吸金總額不足34億元，遠遜市場預期。

南下科指ETF新品種續來【下一頁

本來首批8隻獲批的「港版納指」主題ETF基金，為跨境投資者的焦點所在，內媒更形容為聲勢浩盪，奈何生不逢時。至於剛截止認購的華泰柏瑞南方東英及華安同類ETF，在逆市大混戰下，暫未悉互撼的銷售額能否突圍。

此外，上周五（14日）登場的嘉實科指ETF，今天（21日）也截止；而基金一哥天弘的ETF則暫未有推售期。

另一方面，內地媒體指，今年共有91隻ETF新發行，已達去年全年100隻的九成。而「扒逆水」出台的一眾恒生科指ETF，雖早已預期在弱市下暫難打響頭炮，但中介商亦各出其謀冀突圍，爭相以收費較平望能殺出一條血路，市傳易方達的管理費為0.2%、託管費0.05%，為全城同類產品中最低。

首批6隻科指ETF內地搶閘推【下一頁

那邊廂，稍遲上架的華泰柏瑞南方東英恒生科指ETF，內媒引述專家指，是唯一相關產品並非完全複製恒生科指，而是投資南方東英的科指ETF，據悉不須繳付印花稅，好處是有助降低建倉成本。

不過，業界亦無懼大跌市下首發基金不達標，最重要是取得監管的最低要求，就如華夏5G ETF，2019年在市況低迷間出爐，當時吸金僅41億元，但上市後5G當炒，上述ETF頓變市場寵兒成搶手貨，規模在半年間一度急增至逾300億元。

更多【北水大時代】文章

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

ETF ETF產品 恒生科技指數 北水流入

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【MPF】13隻恒指MPF基金 涉資逾600億須換馬
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