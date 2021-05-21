聯儲局預告 夏季發表數碼貨幣討論文件

聯儲局主席鮑威爾宣布，將於本年夏季發表有關數碼貨幣報告，研究推出央行數碼貨幣(CBDC)的可能性。

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為促進社會對CBDC的討論，聯儲局決定於本年夏季發表研究文件，討論現時的數碼支付平台及央行推數碼貨幣的可能性。鮑威爾表示，這次的研究重點，是希望確保有一個安全且有效的支付平台支付系統中應用CBDC，在追求創新的同時，為美國家庭及企業提供最大的好處。

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他又指過去聯儲局一直探索數碼貨幣的好壞，希望透過這次討論，在制定國際標準中擔任角色。

有分析指，多個國家尤其中國，已經積極推動數碼貨幣發展，可能危及美元作為儲備貨幣的地位。另有研究機構專家預期，需要四至五年時間將至發展成熟，過程中亦需要不斷學習，確保有關推出符合各個國家的社會觀念和價值。

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