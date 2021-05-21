  • 32°C
香港時間 : 2021521日 (五) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯儲局預告 夏季發表數碼貨幣討論文件

環球政經 15:01 2021/05/21

分享：

聯儲局主席鮑威爾宣布，將於本年夏季發表有關數碼貨幣報告，研究推出央行數碼貨幣(CBDC)的可能性。

經濟強勁復蘇 聯儲局考慮調整貨幣政策 稍後討論縮減買債可能見下頁

為促進社會對CBDC的討論，聯儲局決定於本年夏季發表研究文件，討論現時的數碼支付平台及央行推數碼貨幣的可能性。鮑威爾表示，這次的研究重點，是希望確保有一個安全且有效的支付平台支付系統中應用CBDC，在追求創新的同時，為美國家庭及企業提供最大的好處。

亞洲製造業經濟體疫情反彈 料衝擊全球供應鏈 美國通脹率將加快見下頁

    點擊圖片放大

他又指過去聯儲局一直探索數碼貨幣的好壞，希望透過這次討論，在制定國際標準中擔任角色。

有分析指，多個國家尤其中國，已經積極推動數碼貨幣發展，可能危及美元作為儲備貨幣的地位。另有研究機構專家預期，需要四至五年時間將至發展成熟，過程中亦需要不斷學習，確保有關推出符合各個國家的社會觀念和價值。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

美國聯儲局 美國 鮑威爾 美元 中國 數碼貨幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折