認清投資房託及地產股的分別

亞太（日本除外）房地產投資信託（簡稱「房託」或REITs）一向在市場波動的環境下表現穩健，過去十年曾經抵禦過市場的風雨，包括歐洲主權債務危機、美國聯儲局縮減量寬恐慌、中國股災及中美貿易戰，為投資者帶來穩定的回報。

至於今年，隨着新冠疫苗推出及經濟逐步重啟，房託派息的可預見性回升，加上聯儲局已經減息至零水平，並且暗示2022年之前不會加息。低利率環境持續之下，預期亞太房託將繼續成為2021年關鍵投資主題。

一些投資者或會問，投資房託與投資地產股有甚麼具體分別？

先說回報，買樓收租這種形式大概能夠為香港人帶來大約2至3厘回報；另一方面，根據富時 Nareit 指數，回顧過去十年（截至2021年1月31日），亞太房託的每年年率化回報為7.95%，當中3.10%來自資本增值，而股息收入佔4.85%，數據跑贏在香港買樓收租。

由於租約年期較長，房託能夠獲得穩定而持續的收入，較股票更具防守力。同時，受租金收入增長等原因帶動，房託能夠提供資本升值潛力。投資者更可透過房託接觸多個不同的房地產種類的投資，除了住宅項目之外，投資組合會包含具潛力的購物中心、寫字樓、酒店及服務式公寓等，亦會鎖定未來幾年租約。

營運模式方面，地產商把利潤重新投資於新項目，而且它們對宏觀經濟週期的依賴程度明顯較高，因為地產商需要買地、發展物業和出售資產來持續締造盈利。

房託則必須根據法例規定將最少 90% 的盈利，以股息的形式定期分派給投資者。另外，加上房託並經由專業團隊管理，幫助提升物業價值並維持可持續的租金收入，團隊亦會積極管理租約事務，提高出租率，藉此增加潛在收益。團隊同時會為物業制定長遠發展策略，如收購合併，以增加回報潛力。

基於以上的不同營運模式，兩者的風險水平亦迥異。