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【異動股】康寧傑瑞製藥將呈交兩項抗體研究結果 刺激股價一度升逾兩成

股樓投資 15:51 2021/05/21

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製藥及生物科技板塊今日全綫造好，其中康寧傑瑞製藥（09966）升幅最大，一度升逾兩成，高見21.85元，暫報21.4元，仍升19.3%，成交額3.8億元。值得注意的是，康寧傑瑞將於下周五（28日）起正式獲納入MSCI中國小型股指數。

【金飾股】摩通籲趁高鎖定利潤 下調呢3隻金飾股評級至「中性」【見下頁

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康寧傑瑞昨日（20日）公布，將於今年的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會呈列KN046 （一種重組人源化PD-L1/CTLA-4雙特異性抗體）及KN026（一種基於Fc的抗HER2雙特異性抗體）的研究結果，前者用於降低脫靶毒性，旨在被開發為突破性腫瘤免疫特效藥，而後者主要用於治療乳腺癌。美國臨床腫瘤學會為世界領先專業機構，由醫生及腫瘤學專業人士關愛癌症患者而設。

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記者：郭秀慧

康寧傑瑞製藥－B（09966） 治療 生物科技 異動股 經濟 成交 癌症 板塊

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