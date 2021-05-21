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【網絡安全】抖音等105款手機Apps被指非法收集個人資料　限期前需完成修改

商業 16:15 2021/05/21

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中國網信辦今日再次發表報告，列出105個手機Apps非法收集用戶個人資料

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中國網信辦）今日再次發表報告，列出105個手機Apps非法收集用戶個人資料，抖音、快手等亦榜上有名。

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被指違反必要原則、非法蒐集、使用用戶個人資料的105款手機Apps當中，有19款是影片程式，34款是瀏覽器，51款是求職程式，以及1款是工具類程式。以抖音為例， 中國網信辦指其出現違反必要原則，收集與其提供的服務無關的個人信息。百度瀏覽器則是未有公開收集使用原則，未按法律規定提供刪除或更正個人信息功能等。

中國網信辦指，相關Apps的營運者必須在15個工作日內完成修改。若未在限期內解決相關問題，將被依法處置。據外電報導，中國開發的應用程式長期因資金安全問而引發疑慮。因此，今次中國網信辦接獲民眾反映後，針對影片、瀏覽器和求職等類型應用程式的個人資料蒐集、使用狀況進行檢查。

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責任編輯：葉泳珊

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