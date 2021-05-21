【ET講股通】梁耀康：恒指季檢+騰訊分析 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28458點，升8點，大市總成交1,519億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股未見明顯方向，季績失望的騰訊 （00700） 跌3.4%至588.5元，惟恒生科指未受拖累，反升1.4%至8025點。

收市後恒指季檢結果為本日焦點，更多醫療保健、消費、科技股有望成為恒指新貴，例如信達生物 （01801） 、李寧 （02331） 、京東 （09618） 、農夫山泉 （09633） 等。惟要小心，若未能成功獲納入恒指，則部分上述受捧股或面對一定沽壓，當中以李寧、京東中長綫投資價值最高。

騰訊再跌空間有限 可分注收集

相反，友邦 （01299） 、騰訊或因季檢而遭下調恒指佔比，兩者股價若回落，有一定留意價值；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 則有望獲上調佔比。

騰訊季績遜預期，市場憂慮未來部分利潤將加大投入短視頻、雲業務等領域。另外，騰訊早前成立兩分部，主攻戰略升級及社會責任，料有助鞏固品牌。股價走勢上，相信再跌空間有限，可考慮分注收集。

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