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【新盤價單】鴨脷州逸南公布首張價單　最平427.6萬起　折實全數平過700萬

股樓投資 15:37 2021/05/21

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恒地旗下鴨脷州逸南公布首張價單，涉及50伙單位，戶型由開放式至一房間隔。首張價單定價由454.9萬元至714.8萬元，扣除最高折扣率6%後，折實價由最平約427.6萬元至最貴約671.9萬元，全數低於700萬元。

「逸南」首張價單入場單位、最高售價單位及最高呎價單位資訊︰

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項目入場單位為3樓E室，實用面積186平方呎，屬開放式間隔，折實價427.6萬元，折實呎價22,990元。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝指，首批價錢「好吸引」，預計可吸引上車客。項目示範單位將於明日（22日）開放予公眾參觀，並周日（23日）起收票，料5月底至6月初開售。

示範單位相片︰

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資料顯示，逸南位於鴨脷洲大街71號，屬單棟物業。項目共提供138伙，戶型由開放式至一房間隔，另設少量特色單位，實用面積由最細183平方呎，至最大334平方呎。項目主打開放式戶，共90伙，佔全盤6成半單位，料可吸引年輕家庭客及上車客。預計關鍵日期為明年10月底。

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撰文 : 謝昕蕎

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