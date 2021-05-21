【芯片市場】台積電今年汽車芯片產能增加六成 全球汽車芯片荒有望紓緩？

外媒報道指，全球最大型晶片生產商台積電（TSM）公布，今年生產車用晶片的微控制器（MCU）產量將按年增60%，公司形容是以「史無前例」的行動，緩解全球汽車芯片不足的問題。

台積電指，會由其他行業的客戶抽取產能重新分配，公司指今年MCU產量按年增60%後，已較2019年疫情前的產能增加三成。公司將持續與汽車業供應鏈合作，解決當前整個行業面對芯片不足的問題。

早前已有報道指，台積電或在美國加增投資建廠之餘，亦可能在歐洲設立生產較舊款晶片的工廠。

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