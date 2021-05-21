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【全新地標】全長約1.4公里 啟德空中花園今日起開放

環球政經 15:56 2021/05/21

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港府今日（21日）宣布，由即日起，位於啟德前跑道的啟德空中花園正式開放予公眾，佔地約兩公頃，全長約1.4公里，是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園。

發言人表示，空中花園北連未來的都會公園，南接啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園、日後的旅遊中樞發展項目，以及將來位於花園兩旁的發展項目和前跑道兩旁的海濱長廊。

花園以航空為設計主題，冀望讓公眾重拾昔日啟德機場情懷；同時園內種植超過80種樹本和灌木，其中園景廊分春、夏、秋、冬四區。另外，空中花園建設了3個架空廣場，並於花園南面的地面廣場設有露天劇場供市民作休閒娛樂。

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責任編輯：潘曉豐

郵輪碼頭 香港 機場 啟德 經濟

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