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【5G手機】受惠於蘋果iPhone 12　2020年日本5G手機銷量躍升至1100萬部

科技 16:43 2021/05/21

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有分析機構數據指出，2020年日本5G手機銷量達到1100萬部，較2019年大增40%。

隨著5G網絡不斷發展，智能手機市場也迎來5G換機潮。最近有分析機構數據指出，在過去一年內，日本5G手機銷量達到1100萬部，較2019年大增40%，當中主要為蘋果（Apple）iPhone 12系列手機。

＜＜與小米OPPO競爭？樂視宣布本年第3季推「超級手機」產品

＜＜【搶攻5G手機市場】日本多士爐品牌也推Android手機　與電訊商SoftBank獨家合作

去年Apple推出4款支援5G網絡的iPhone 12系列手機，更成功帶動日本5G手機的銷量增長。據日本調查機構MM Research Institute數據顯示，在去年4月至本年3月份期間，日本國內智能手機出貨量按年增加16.9%，達至3275.7萬部，超越2017年的3258萬部銷量，其手機出貨量更創下歷史新高。　

在5G手機銷售方面，在2020年日本一共出貨1100萬部5G手機，較2019年的26.9萬部5G手機增加40倍，料本年內會出現倍數增長。從手機供應商來看，2020年期間，iPhone5G手機在日本智能手機市場的市佔率，佔據近一半排名首位，其次為夏普（Sharp）、三星（SamSung）、富士通（Fujitsu）及索尼（Sony）等手機品牌。

該機構也預測，在本年4月至明年3月期間，日本國內智能手機出貨量升約5%，達至3,444萬部，當中5G手機出貨量預計達到2,271萬部。

責任編輯：李寶如

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