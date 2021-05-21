【5G手機】受惠於蘋果iPhone 12　2020年日本5G手機出貨量躍升至1100萬部

▲ 有分析機構數據指出，2020年日本5G手機出貨量達到1100萬部，較2019年大增40倍。

隨著5G網絡不斷發展，智能手機市場也迎來5G換機潮。最近有分析機構數據指出，在過去一年內，日本5G手機出貨量達到1,100萬部，較2019年大增40倍，當中主要為蘋果（Apple）iPhone 12系列手機。

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去年Apple推出4款支援5G網絡的iPhone 12系列手機，更成功帶動日本5G手機的銷量增長。據日本調查機構MM Research Institute數據顯示，在去年4月至本年3月份期間，日本國內智能手機出貨量按年增加16.9%，達至3275.7萬部，超越2017年的3258萬部，其手機出貨量更創下歷史新高。

在5G手機方面，在2020年日本一共出貨1100萬部5G手機，較2019年的26.9萬部5G手機增加40倍，料本年內會出現倍數增長。從手機供應商來看，2020年期間，iPhone5G手機在日本智能手機市場的市佔率，佔據近一半並排名首位，其次為夏普（Sharp）、三星（SamSung）、富士通（Fujitsu）及索尼（Sony）等手機品牌。

該機構也預測，在本年4月至明年3月期間，日本國內智能手機出貨量升約5%，達至3,444萬部，當中5G手機出貨量預計達到2,271萬部。

責任編輯：李寶如