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【新股IPO】Apple供應鏈公司 領益智造擬香港上市

股樓投資 21:18 2021/05/21

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有消息指出，領益智造（深：002600）發公告，公司已於5月20日的董事會上通過發行H股，以及於香港上市的議案，至於目前正積極跟中介機構商討於聯交所主版上市的有關工作議題。

不過其他有關於H股發行的具體細節仍未確定，至於根據中國內地媒體報道，領益智造是蘋果供應鏈的重要公司，於iPhone 12的內部，不論是散熱、充電、電池、顯示、攝像等功能模組都印上了領益的烙印。

除了iPhone業務之外，領益智造亦涉及其他蘋果公司產品，例如平板、電腦、手錶、耳機等，而其他電子品牌如小米、OPPO、Vivo、三星、LG等都有覆蓋。

領益智造實控人曾芳勤是胡潤百富榜上榜的女富豪。至於公司去年至今年首季業績可觀，不過據報公司自去年12月以來，股價卻持續下跌，5個多月市值蒸發超過439億元人民幣。

【恒指季檢】中金預測再有5股 有望獲納入港股通 【下一頁

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責任編輯: 陳子謙

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