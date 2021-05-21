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【大行報告】花旗對偉易達明年前景具信心　料其股息率將達8.5%以上　重申「買入」評級

股樓投資 15:44 2021/05/21

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花旗發表研究報告表示，與偉易達(00303)管理層洽談後，對公司截至明年3月底止2022財年前景更具信心，預期在各項業務積壓訂單量龐大；新產品受客戶歡迎；線上銷售比例提升；以及派息穩定等因素支持下，2022財年收入料增長7%，盈利則持平。

該行指，2022財年要關注的風險因素包括人民幣走強、半導體與LCD顯示屏短缺以及大宗商品成本提升等，預期如果偉易達可減輕成本上漲的影響，未來利潤仍有上升空間。

花旗基於2022財年預測市盈率12倍，給予目標價84元，重申「買入」評級，同時預期2022財年股息率將達到8.5%以上。

 

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撰文 : 周兆邦

偉易達（00303） 港股

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