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【銀行股】中行招行東亞等遭中銀保監罰款3.66億元人幣

宏觀解讀 15:28 2021/05/21

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【銀行股】中行招行東亞等遭中銀保監罰款3.66億元人幣　涉違法違規案件

中銀保監公布，查處一批違法違規案件後，對華夏銀行、渤海銀行、中國銀行 （03988） 、招商銀行 （03968） 、東亞 （00023） 旗下東亞中國5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計約3.66億元（人民幣，下同）。當中，東亞中國罰款最輕，為1120萬元。

中銀保監指，東亞中國涉及向房地產開發企業發放貸款未記入房地產開發貸款科目、利用票據「賣斷＋買入返售＋到期買斷」交易模式轉移規模等多項違法違規行為。

秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行 涉資約51億元，可見【下一頁】

招行方面，中銀保監指，招行併表管理不到位，通過關聯非銀機構的內部交易違規，變相降低理財產品銷售門檻，另涉及同業投資、理財資金等違規投向地價款或「四證」不全的房地產項目等多項違法違規行為，處罰款7170萬元，對1名責任人員予以警告處罰

行就涉及違規發放併購貸款、違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費等多項違法違規行為，沒收違法所得及處罰款合計8761.355萬元1名責任人員予以警告處罰。

另外，華夏銀行、渤海銀行就分別涉及理財產品違規而分別受罰9830萬、8720萬元。

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編輯：麥德銘

港股 本地銀行股 國有內銀股 金融監管機構 銀行 中國銀行保險監督管理委員會 東亞銀行（00023） 中國銀行（03988） 招商銀行（03968）

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