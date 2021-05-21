▲ 【銀行股】中行招行東亞等遭中銀保監罰款3.66億元人幣 涉違法違規案件

中銀保監公布，查處一批違法違規案件後，對華夏銀行、渤海銀行、中國銀行 （03988） 、招商銀行 （03968） 、東亞 （00023） 旗下東亞中國5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計約3.66億元（人民幣，下同）。當中，東亞中國罰款最輕，為1120萬元。

中銀保監指，東亞中國涉及 向房地產開發企業發放貸款未記入房地產開發貸款科目、利用票據「賣斷＋買入返售＋到期買斷」交易模式轉移規模等多項違法違規行為。

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招行方面，中銀保監指， 招行 併表管理不到位，通過關聯非銀機構的內部交易違規，變相降低理財產品銷售門檻，另涉及 同業投資、理財資金等違規投向地價款或「四證」不全的房地產項目等多項違法違規行為，處罰款7170萬元，對 1 名責任人員予以警告處罰 。

中 行就涉及 違規發放併購貸款 、違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費等多項違法違規行為， 沒收違法所得及處罰款合計 8761.355萬元 ， 對 1 名責任人員予以警告處罰。

另外， 華夏銀行、渤海 銀行就分別涉及理財產品違規而分別受罰9830萬、8720萬元。

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編輯：麥德銘