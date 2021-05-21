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【網民熱話】女友提議合併報稅　港男認為女友逼婚　網民：無心不要拖人

理財智慧 18:57 2021/05/21

分享：

又到報稅季節，很多人都想盡辦法減輕稅務負擔，如夫婦合併報稅、供養父母免稅額等。近日在討論區，就有網民分享一起多年的女友提議合併報稅，並問他工資多少錢打算立即計算是否划算，但由於未結婚是不能一起報稅，事主認為女友是借此暗示要他求婚。

【職場熱話】工作三年 從未收到稅單 該怎麼辦？ 網民：交稅同死亡都是不能避免的　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【職場熱話】幫同事填稅單 發現人工比自己高三成 應否爭取加薪？ 網民：公務員都減薪喎　【下一頁

帖文一出，不少人網民都指責事主不負責任，「不喜歡人就盡快說出來，不要誤人終身」、「無心不要拖人」、「賺多少都不能讓女朋友知？」、「你不想與她結婚，這個是分手的最佳機會 」、「為甚麼賺幾錢好像這麼祕密」、「你們一起這麼多年，她還不知你賺多少錢，你根本就沒有想過和她結婚。」

 

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責任編輯：黃苑筠

減稅 稅務 分手 結婚

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【職場熱話】年過30出席中同聚會 驚覺人人都月入5、6萬？　網民：正常都吹大30%
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