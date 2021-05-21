【網民熱話】女友提議合併報稅　港男認為女友逼婚　網民：無心不要拖人

又到報稅季節，很多人都想盡辦法減輕稅務負擔，如夫婦合併報稅、供養父母免稅額等。近日在討論區，就有網民分享一起多年的女友提議合併報稅，並問他工資多少錢打算立即計算是否划算，但由於未結婚是不能一起報稅，事主認為女友是借此暗示要他求婚。

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事主經歷：

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帖文一出，不少人網民都指責事主不負責任，「不喜歡人就盡快說出來，不要誤人終身」、「無心不要拖人」、「賺多少都不能讓女朋友知？」、「你不想與她結婚，這個是分手的最佳機會 」、「為甚麼賺幾錢好像這麼祕密」、「你們一起這麼多年，她還不知你賺多少錢，你根本就沒有想過和她結婚。」

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責任編輯：黃苑筠