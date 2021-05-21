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【疫市營商】《F9狂野時速》今日中國上映　IMAX中國預售及零點場共錄2.3億人民幣

商業 17:00 2021/05/21

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電影業正在復甦，多部荷里活大片相繼推出。

電影業正在復甦，多部荷里活大片相繼推出。《F9狂野時速》在5月19日於香港上映之後，今日都在中國上映。據IMAX中國（01970）公布，其零點場票房表現錄860萬人民幣，成為該系列電影的IMAX中國零點場最高成績。

中國戲院目前仍設有防疫限制，影院只可達75%的入場人數。但全國超過100場IMAX零點場次，幾乎全部售罄，尤以北京、上海、 成都、廣州、深圳、蘇州、武漢等，多個城市的IMAX零點場票房反映最為熱烈。

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另外，根據貓眼專業版數據，《F9狂野時速》的零點場共錄得約5,900萬人民幣，IMAX中國佔比近15%。其更為繼《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，零點場票房表現最好的影片。目前預售和零點場次的總票房，合共已達2.3億人民幣。

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責任編輯：馬意文

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