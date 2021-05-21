【遙距工作】本地金融業抗疫反應快　遙距工作管理方案續進化

▲ 新冠肺炎下，本地企業樂意採取遙距工作方案，以金融、銀行機構反應最快，當中採用的遙距管理方案亦走得前。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，遙距工作成為新常態。市場調查公司Vanson Bourne調查顯示，超過6成受訪者認同，現時分散式的工作模式，對於員工工作有好處，而這現象並不是短暫出現，而是奠定了往後的工作模式。

VMware終端用戶運算高級副總裁兼總經理Shankar Iyer表示，即使疫情完結，企業的工作模式亦不會回到過去，而為員工提供合適的數碼工具遙距工作的責任，就落在企業一方。「疫情後，預期企業會採取混合模式，並不會讓員工完全回到辦公室，而是採用任何地方都能工作的模式，SaaS（軟件即服務）形式的企業應用亦是大勢所趨。」

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企業遙距管理需更自動化

遙距工作並非新鮮事情，但當中衍生的問題就逐漸浮現。VMware台灣、香港行動暨終端運算部門高級技術經理陳嘉輝表示，早在2017年，企業已經開始使用VDI（虛擬桌面）方式，讓各類型的員工透過網絡連接企業系統存取文件數據，2018年到2019年就進化至使用不同的流動裝置，如iPad及Andorid平板電腦，但仍然侷限於企業自身擁有的裝置。「2020年成為轉捩點，VDI需要實際地支援各種遙距工作模式，今年開始，各種企業應用都需要支援任何裝置。」

▲ VMware終端用戶運算高級副總裁兼總經理Shankar Iyer預計，疫情後企業會採取混合模式，並不會讓員工完全回到辦公室，而是採用任何地方都能工作的模式，SaaS（軟件即服務）形式的企業應用亦是大勢所趨。（受訪者提供圖片）

陳嘉輝指出，預期遙距工作是未來趨勢，當中的企業應用遙距管理方案就需要加入更多自動化及安全防護元素。

方案需擴展至不同裝置

疫情下，員工必須在家工作，陳嘉輝透露，金融、銀行、證券公司客戶對遙距工作方案的查詢就最多。「2019年年頭，10家金融機構，只有1、2間查詢，但去年，10間就有6、7間將遙距解決方案放在首位，年中就有一半公司已經採用。」陳解釋，第一階段是2019年至2020年初，企業開始將自家的電腦虛擬化，讓員工能在家工作。

但有些公司並未能及時購買足夠電腦予員工工作，但要管理員工自己的裝置就非常具挑戰性。

陳指出，第二階段期間，企業就需要將遙距方案應用擴展到流動裝置。「因此企業就希望將企業應用遙距管理方案，擴展到能在Macbook、Macbook Air等裝置上使用。」他稱，不少教育機構客戶對此需求亦大，因為不少海外學生不能回到香港，需要遙距登入學校系統，通過網絡繳交功課等，而當中的用戶體驗與安全就面對不少挑戰。

▲ VMware台灣、香港行動暨終端運算部門高級技術經理陳嘉輝表示，遙距工作是未來趨勢，當中的企業應用遙距管理方案就需要加入更多自動化及安全防護元素。（受訪者提供圖片）

雖然本地金融、銀行等機構反應很快，但陳透露，金融客戶雖能及時採用方案，不影響企業運作，但企業應用及裝置的安全防護方面的管理或未能跟上。「遙距企業管理方案必須做到終端防護（endpoint protection），如發現惡意軟件，亦要自動地隔離，而存取方面，亦要加入SDWAN以及SASE元素，令整體更快更安全。」

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記者：李彥煒

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