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【疫市營商】Fujifilm推新款多功能影印機及打印機　助中小企疫下營商迎接新商機

商業 15:27 2021/05/21

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其中一部ApeosPrint C325 dw，體積較同類影印機小40%。

中小企受疫情影響，面臨更多營商挑戰。有中小企為了員工能在疫下遙距工作，加快了數碼轉型。富士膠片商業創新香港（原名富士施樂（香港））推出新產品和服務，迎合市場需求。

新推出4個型號14款產品，包括多功能影印機或打印機，將在今日起，陸續開始銷售。該公司因應疫情下在家列印商用文件的需求增加，推出的其中一部ApeosPrint C325 dw，體積較同類影印機小40%，方便用家存放。

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另一部Apeos C7070，機身設計變得較輕巧。並可以接受手機應用程式，傳送及影印文件。惟基於安全理由，用家需要用手機拍在機身指定位置，才可以列印文件。

另外，該公司更推出了多功能打印機「ApeosPro系列」，助中小企盡量減省人力資源成本。其中ApeosPro C750/C650，除了提供打印功能外，還設有釘裝服務。該機械會由打印至釘裝，完全整個流程。

記者：馬意文

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