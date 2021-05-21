【大灣區就業】粵港澳大灣區青年創新創業中心招部長 2個部門職位月薪均1.8萬

粵港澳大灣區青年創新創業中心近日有2個部門招聘部長，分別是活動策劃及媒體宣傳部，主要負責制定活動計劃及活動宣傳推廣等。兩個職位月薪皆1.8萬元，其他待遇亦相當不錯，有雙糧、年終獎金、旅遊獎賞及晉升機會，工作期18個月。

該職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

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活動策劃部長

資歷 :

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職責 :

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媒體宣傳部部長

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申請須知：

求職者可電郵(hkyiea2019@163.com)履歷表給粵港澳大灣區青年創新創業中心有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與王先生聯絡。



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責任編輯：陳楚琨