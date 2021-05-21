  • 33°C
香港時間 : 2021521日 (五) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】政商界取態不一　專家：能源危機成關鍵

科技 15:01 2021/05/21

分享：

PayPal執行副總裁兼首席技術官Sri Shivananda表示，現時有不少用戶都有出售或持有虛擬貨幣，而用戶對買賣虛擬貨幣有需求。（法新社資料圖片）

加密貨幣如比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ethereum）等在今年升跌不斷，除了受到Tesla執行長Elon Musk言論衝擊外，亦被美國財政部及中國人民銀行關注及設法打擊，甚至禁止用作支付貨幣流通市場。

外國傳媒報道引述，有大學專家警告，比特幣近期暴跌構成法律挑戰，而能源危機將影響虛擬貨幣市場。網上支付系統營運商PayPal執行副總裁兼首席技術官Sri Shivananda則表示，公司的加密貨幣服務不會因其短期波動而更改。

美國盼盡快立法　保障投資者

美國財政部早前宣布，已採取措施打擊加密貨幣市場和交易。而中國人民銀行亦發出公告，虛擬貨幣不可用作支付貨幣流通市場。美國證監會主席Gary Gensler期望，將有更多加密貨幣交易所的法規及監管，以保障投資者。

PayPal拓展中國市場　接受虛擬貨幣惹關注

莫納什大學(Monash University)大學專家Michael Duffy認為，加密貨幣作為投資產品，其法律法規受到不確定性因素困擾。「加密貨幣具有很大的投資風險，因它們與基礎資產沒有關聯性。其價值僅基於對貨幣本身的信心。」他續指，這種信心可於短時間內出現巨大變化。

虛擬貨幣買賣服務　PayPal：有用戶需求

PayPal今年初宣布，開始允許美國消費者使用其持有的虛擬貨幣，向全球數百萬線上商家付款。現時，其平店僅支援比特幣和以太幣等4種幣種，商戶收款時會以美元結算。Shivananda指，現時有不少用戶都有出售或持有虛擬貨幣，而用戶對買賣虛擬貨幣有需求。

Shivananda另指，加密貨幣已存在一段時間，但其支付生態系統發展仍處於發展階段。他強調，即使加密貨幣短期價格波動，公司亦不會因此放棄支援相關數碼資產。同時，公司亦透過人工智能及機器學習（Machine Learning）等技術建立「零信任」（Zero-Trust）保安框架。他解釋，平台現有8成保安動作由自動化應用驅動。

記者：楊匡然

相關文章

【Twitter新功能】Twitter推新打賞功能Tip Jar　強調不會從中抽成
2021/05/07
【Twitter新功能】Twitter推新打賞功能Tip Jar　強調不會從中抽成
【人工智能】物理學博士創業　AI助醫藥科研大幅減成本
2021/04/22
【人工智能】物理學博士創業　AI助醫藥科研大幅減成本
【中小企教室】Adobe Acrobat推電子簽名功能　助小型企業數碼化
2021/03/20
【中小企教室】Adobe Acrobat推電子簽名功能　助小型企業數碼化
【中小企教室】社交平台MeWe一夜爆紅　商戶可自建專頁吸客（附教學）
2021/01/16
【中小企教室】社交平台MeWe一夜爆紅　商戶可自建專頁吸客（附教學）

你可能感興趣

【Twitter新功能】Twitter推新打賞功能Tip Jar　強調不會從中抽成
19:25 2021/05/07
【Twitter新功能】Twitter推新打賞功能Tip Jar　強調不會從中抽成
【人工智能】物理學博士創業　AI助醫藥科研大幅減成本
14:48 2021/04/22
【人工智能】物理學博士創業　AI助醫藥科研大幅減成本
【中小企教室】Adobe Acrobat推電子簽名功能　助小型企業數碼化
11:00 2021/03/20
【中小企教室】Adobe Acrobat推電子簽名功能　助小型企業數碼化
投資產品 能源危機 虛擬貨幣 美國財政部 中國人民銀行 人工智能 PayPal 機器學習 比特幣 美國

下一篇文章

【數碼轉型】本地3D軟件公司UNIFi3D　助服裝行業縮短產品開發時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制