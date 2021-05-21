【加密貨幣】政商界取態不一　專家：能源危機成關鍵

▲ PayPal執行副總裁兼首席技術官Sri Shivananda表示，現時有不少用戶都有出售或持有虛擬貨幣，而用戶對買賣虛擬貨幣有需求。（法新社資料圖片）

加密貨幣如比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ethereum）等在今年升跌不斷，除了受到Tesla執行長Elon Musk言論衝擊外，亦被美國財政部及中國人民銀行關注及設法打擊，甚至禁止用作支付貨幣流通市場。

外國傳媒報道引述，有大學專家警告，比特幣近期暴跌構成法律挑戰，而能源危機將影響虛擬貨幣市場。網上支付系統營運商PayPal執行副總裁兼首席技術官Sri Shivananda則表示，公司的加密貨幣服務不會因其短期波動而更改。

美國盼盡快立法 保障投資者

美國財政部早前宣布，已採取措施打擊加密貨幣市場和交易。而中國人民銀行亦發出公告，虛擬貨幣不可用作支付貨幣流通市場。美國證監會主席Gary Gensler期望，將有更多加密貨幣交易所的法規及監管，以保障投資者。

PayPal拓展中國市場 接受虛擬貨幣惹關注

莫納什大學(Monash University)大學專家Michael Duffy認為，加密貨幣作為投資產品，其法律法規受到不確定性因素困擾。「加密貨幣具有很大的投資風險，因它們與基礎資產沒有關聯性。其價值僅基於對貨幣本身的信心。」他續指，這種信心可於短時間內出現巨大變化。

虛擬貨幣買賣服務 PayPal：有用戶需求

PayPal今年初宣布，開始允許美國消費者使用其持有的虛擬貨幣，向全球數百萬線上商家付款。現時，其平店僅支援比特幣和以太幣等4種幣種，商戶收款時會以美元結算。Shivananda指，現時有不少用戶都有出售或持有虛擬貨幣，而用戶對買賣虛擬貨幣有需求。

Shivananda另指，加密貨幣已存在一段時間，但其支付生態系統發展仍處於發展階段。他強調，即使加密貨幣短期價格波動，公司亦不會因此放棄支援相關數碼資產。同時，公司亦透過人工智能及機器學習（Machine Learning）等技術建立「零信任」（Zero-Trust）保安框架。他解釋，平台現有8成保安動作由自動化應用驅動。

記者：楊匡然