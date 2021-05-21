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【馬勒當拿逝世】醫療團隊7人被控誤殺 罪成或囚25年

環球社會熱點 15:10 2021/05/21

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阿根廷一代球王馬勒當拿於去年11月猝逝，震驚球壇。早前阿根廷司法部門任命醫療委員會調查其死因，確認馬勒當拿曾遭受不當醫療失誤。據悉，馬勒當拿的醫療團隊將被控誤殺，一旦罪成將面臨最高25年監禁。

馬勒當拿臨終12小時極痛苦 早入院可能無事 【下一頁】

消息人士透露，阿根廷檢察院參閱醫療委員會的報告後，決定起訴醫療團隊7人誤殺。檢控官認為馬勒當拿（Diego Maradona）的死亡，出於醫療團隊對其身體狀況錯誤判決，加上連串不當醫療操作及忽視所致。

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7名被告包括曾為馬勒當拿進行開腦手術的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）﹑精神科醫師科薩喬夫（Agustina Cosachov）及心理醫生迪亞斯（Carlos Díaz）等，他們被禁止離開阿根廷，將在5月31日至6月14日接受盤問，屆時便會確定最終控罪。

【新冠疫苗】兩大巴西球星接種 尼馬：願全球可以打 【下一頁】

醫療委員會的報告曾指若馬勒當拿當時獲適當治療，生存機會更大，同時批評馬勒當拿的醫療團隊行為相當魯莽及有不足之處，明知他情況危急，但仍未有改變治療方式，亦不轉送至醫院治療，導致馬勒當拿失去接受最佳治療機會。

責任編輯：吳漢培

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