【新股IPO】華潤集團擬計劃分拆華潤萬家於2022年進行IPO 或籌資20億美元

華潤集團旗下擁有多個品牌，當中包括華潤萬家、蘇果、Ole’、blt、V+、樂購express、V>nGO 等品牌，而近期有媒體報道指出，華潤集團擬考慮計劃分拆華潤萬家於明年(2022)進行首次公開招股(IPO)。

消息稱公司或會籌資20億美元，而華潤萬家則創立於1984年，至2014年跟TESCO的中國業務合併。直至目前合資完成後華潤萬家已進入全國29個省、自治區、直轄市和特別行政區，242個城市，員工人數超過23萬。

至於華潤萬家亦擁有其全國自營門店，2020年其全國自營門店實現銷售近900億元，自營門店總數超過3240家。

另外有消息人士透露，華潤目前已經跟潛在顧問機構初步磋商有關股票發行計劃，最早有機會明年進行IPO。

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責任編輯 : 陳子謙