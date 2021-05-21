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大圍站柏傲莊III最快6月賣　新世界：今次求價求量

股樓投資 14:16 2021/05/21

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新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋柏傲莊III，最快下周開放示範單位及公布首張價單，或於6月初賣樓。由於柏傲莊一期及二期銷售理想，加上近期樓市旺，被問到會否因此加價推售第三期項目，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢預透露，仍與港鐵商討定價，但強調以市價推盤，將參考二期最後一批單位價錢，並採取求價求量的銷售策略。

參考柏傲莊二期第4號價單，涉及315伙單位，設開放式至三房戶型，實用面積264至866平方呎。價單定價899.5萬至2,488.6萬元，實用呎價約22,740至39,663元。以最高折扣率20%計，折實價由719.6萬起，至最貴1,990.8萬元，折實呎價則約18,191至31,727元。

柏傲莊III戶型分布

    點擊圖片放大
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市場消息指，柏傲莊第一期及第二期累售2,103伙，套現近238億元，平均呎價逾21,000。黃浩賢說，項目首兩期銷情理想，向隅客眾多，而且有見眾多買家鍾情河景，故首張價單將包括1房至4房戶。

資料顯示，柏傲莊III設有2座住宅大樓，提供892伙單位，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由285平方呎起，至最大1695平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

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