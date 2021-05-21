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【TSLA】傳內地政府部門禁員工揸Tesla返工　憂車載鏡頭安全性

股市 14:08 2021/05/21

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【TSLA】傳內地政府部門禁員工揸Tesla返工　憂車載鏡頭安全性

Tesla（特斯拉；美：TSLA） 可能再被中國官方針對，路透引述消息報道，部分內地政府部門員工被告知不要將Tesla汽車停泊在政府大樓內，原因是擔心車載攝像鏡頭的安全性。消息指，北京和上海至少有兩個政府機構的官員收到口頭指示，不要在工作地方停泊Tesla電動汽車，暫未知有多少汽車受到影響。

中美加徵關稅餘波　Tesla傳暫停上海工廠買地計劃【下一頁】

報道稱，目前尚未清楚是否所有北京政府部門是否都採取類似限制，也不清楚該措施是正式的政府禁令還是個別機構官員採取的措施，亦不肯定是否全國政府機構適用。

今年3月，內地亦據報全面禁止Tesla汽車進入軍事設施，包括軍營、宿舍等 。當時彭博社引述知情者指，北京擔心這家美國企業，以當局其無法掌握的方式收集敏感數據。

Tesla車主的維權事件此前引起廣泛關注。中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）數據顯示，Tesla 4月在華售出25,845部車，較3月創新高的35,478部勁跌27%。 相反，蔚來、小鵬和理想等中國電動車企在4月國內銷量有所增加。

官媒連環轟Tesla「道歉敷衍、欠誠意」　Tesla承諾日內將提供原始數據【下一頁】

對於4月銷量的下滑，Tesla解釋稱，上海超級工廠Model Y生產線為提升生產效率和品質，在4月份曾停產兩周以升級產線設備，銷量也因此而產生波動。

相關文章：【TSLA】網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路　當局否認　Tesla將於今日收市後放榜

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編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 Tesla 中國

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