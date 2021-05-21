【鄺準安息禮】新地郭老太未有到場　外甥郭炳聯：舅父善良仁厚、敢於承擔任何挑戰與任務

新鴻基地產 （00016） 前執行董事鄺準本月7日離世，享年91歲，鄺準的安息禮今日舉行。鄺準胞姊鄺肖郷（郭老太）雖未有到場，也沒有在儀式場刋致悼詞，但鄺準外甥、新地主席兼董事總經理郭炳聯則有分享點滴。

郭炳聯指，舅父鄺準在戰亂之時，於艱苦的歲月考進大學，仍能完成學業，反映他的毅力和對知識的渴求，而舅父令人敬佩之處，在於嚴以律己、寬以待人，從不對人發脾氣，反而自我要求極高，面對任何挑戰與任務，均敢於承擔，努力打拼，盡忠職守，敬業樂業，同時又愛惜後輩。

▲ 新地主席郭炳聯特別提到，舅父鄺準一生為「家」努力，善良仁厚。

▲ 郭炳江亦有到場。

他續稱，舅父曾經歷兩次大手術，但無怨天尤人，一直保持著對生命的熱誠與病魔奮戰，同時繼續關心公司的事務，舅父亦服務公司逾半世紀，助新地不斷壯大，儘管舅父回到天家得享安息，但是他對舅父的教誨及親切的關懷，將永遠留在他們心中。

郭炳聯特別提到，舅父一生為「家」努力，善良仁厚，在新地及康業服務大半生，助業户安居樂業，對舅父留下的回憶和貢獻，他鉻記於心。

▲ 鄺準安息禮的禮堂內以白色鮮花布置，各方政商界好友致送的花牌擺滿禮堂。

鄺準安息禮的禮堂內以白色鮮花布置，各方政商界好友致送的花牌擺滿禮堂。會場前面左右兩邊分別鄺準妻子楊慕蘭及郭老太致送的心型花牌。新地副董事總經理雷霆、政務司司長張建宗、公務員事務局局長聶德權、會德豐及九龍倉 （00004） 、恒基地產 （00012） 聯席主席李家傑及李家誠、信和置業 （0083） 副主席黃永光等均有送上花牌。

相關文章：【新鴻基地產】郭老太胞弟鄺準逝世、享年91歲 新地：深表哀悼

相關文章：【電子消費券】新地商場推「消費券加碼賞」 送逾1400萬元現金券