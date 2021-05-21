【人才管理】美國銀行連續第三年宣佈加薪計劃　CEO：不惜付出更高薪金留人才

美國銀行（Bank of America，美：BAC）最近調整最低工資，將會在2025年前升至每小時25美元（約194港元）。同時，合作的供應商亦需增加最低時薪至15美元（約116港元）。美國銀行行政總裁Brian Moynihan接受CNBC訪問時提到，希望可以透過加薪，留住人才。

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Brian Moynihan指出，為了吸引人才，美國銀行願意付出一切，甚至提供額外薪金。同時，透過上調人工，美國銀行希望員工加入公司時，可以有「發展事業的意識」。自約10年前，該行已在考慮調整員工的最低工資，亦已收到員工的正面回饋。今年已經是美國銀行連續第三年宣布加薪計畫，而且在疫情期間亦從未解僱分行的員工。

美國銀行的最低工資由2019年的17美元（約132港元），去年升至20美元（約155港元）。而員工流失率亦同步由11%，跌至去年的7%。Brian Moynihan認為，流失率持續下跌，員工更忠於公司，有更大的歸屬感，同時亦會為團隊工作得更好。他續指，無法想像團隊在過去一年疫情期間，為銀行的客戶做這麼多的工作，並一直持續至今。

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責任編輯：葉泳珊