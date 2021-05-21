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威廉斥BBC玩弄戴妃心理弱點 暗指專訪拆散家庭

環球社會熱點 13:56 2021/05/21

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英國廣播公司（BBC）的最新調查報告證實，BBC當年是以造假方式騙戴安娜王妃（Princess Diana）受訪。威廉王子及哈里王子旋即發聲明，齊聲讉責BBC。威廉直言，BBC員工當年玩弄人性心理弱點，利用母親的內心的恐懼不安，並指訪問是父母婚姻關係惡化的轉捩點。

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威廉王子（Prince William）發表聲明批評BBC公司以欺詐手段以博取母親同意接受訪問，他形容當時BBC人員透過對王室作離奇及不實聲明，利用母親內心的不安（played on her fears），煽動母親的猜疑心理。

威廉稱，相關人士為獲取訪問所使用的欺騙方式，對母親當時所說的話造成極大影響。威廉表示，訪問是雙親關係惡化的重要原因，傷害了很多人，他仍記得母親去世前數年的恐懼、孤立及疑神疑鬼。

他認為專訪是虛假敘述（false narrative），在過去4分1世紀，遭BBC及其他機構用以謀利，直指專訪不應再度播出。他稱這種專業上的失德，令他母親、王室及公眾失望。

哈里王子（Prince Harry）同樣發表聲明，指這種剝削文化及不道德行為（culture of exploitation and unethical practices ），導致後來連串事件，最終奪走母親性命。哈里稱讚母親性格堅強、勇敢和誠實，感謝調查人員還母親一個真相。

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惟哈里認為，母親離世並未帶來任何改變，這種有問題做法，如今甚至惡化，更加常見，已不限於個別傳媒或機構，憂慮類似事件會再度發生。

責任編輯：林建忠

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