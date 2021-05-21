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【拜登加稅】美財政部針對全球企業最低徵稅讓步　建議稅率不低於15%　

環球政經 18:20 2021/05/21

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美國財政部本周四（21日）表示，全球企業應當支付不低於15%的企業稅率，這一數字低於之前的21％，作為美國在推進全球企業最低稅率方面的讓步，目前仍不確定有多少國家願意加入這一計劃。

美國財政部發表聲明指出，這一提議是在經濟合作暨發展組織（OECD）稅務會議上提出，主要為了防止跨國企業和大型科技企業出現稅基侵蝕和利潤轉移的情況，又指協議有望於今年夏季達成。

【美股分析】瑞信指全球股市將現更深度調整 回調將現絕佳低吸機會【下一頁

財政部還於聲明中強調，15%將是全球最低企業稅率的底綫，在未來的討論中，還可能進取地提高這一比例。不過即便如此，15%仍然較OECD此前討論的12.5%的最低稅率水平為高。

為支持新一輪2.3萬億美元基建方案，美國總統拜登（Joe Biden）此前提出將美國企業稅率從21%提高至28%，以增加政府收入。財政部長耶倫（Janet Yellen）則提議，各國聯合設立21%的全球企業最低稅率，以維護稅收公平。

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编辑：李勝男

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