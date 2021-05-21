【新冠疫苗】兩大巴西球星接種 尼馬：願全球可以打

推廣新冠疫苗的接種率除了金錢誘因外，名人效應亦是另一妙計。兩代巴西足球明星尼馬及朗拿甸奴近日分別接種新冠疫苗，尼馬更表示，希望全球民眾能夠接種疫苗。不過，暫時未知兩人接種的是何種疫苗。

【新冠疫苗】紐約推抽獎「谷針」 最多嬴3,890萬 【下一頁】

BBC終認造假呃戴妃做專訪 戴妃誤信自己被監視 【下一頁】

尼馬（Neymar）在個人社交平台貼出影片，顯示他正在接種新冠疫苗。他在貼文中表示，經過長時間等候終於輪到自己接種，希望世界可以盡快回復正常，更希望全球民眾都能夠接種新冠疫苗。目前未知尼馬接種何款疫苗，不過他應會參加美洲國家盃，而美洲國家盃免費安排參加人員接種中國科興疫苗。

41歲的退役前巴西球星朗拿甸奴（Ronaldinho）近日到訪阿聯猶城市杜拜時，亦獲安排接種新冠疫苗。朗拿甸奴為此表示非常感恩，希望所有人會有更好的美來。

足球領域是各國政府近來宣傳「谷針」的主力之一，尼馬在巴黎聖日耳門的前線拍擋麥巴比（Kylian Mbappe），最近亦亮相法國的新冠疫苗宣傳。英國政府錄製宣傳片，在英格蘭足總盃的決賽前播放，積極呼籲球迷接種。

責任編輯：吳漢培