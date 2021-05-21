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【異動股】子公司表現未達預期 呷哺呷哺解任行政總裁 半日急挫近一成半

股樓投資 14:02 2021/05/21

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呷哺呷哺 （00520）宣佈由於部分子品牌的表現未達董事會預期，故解除趙怡的行政總裁職務，由昨日（20日）起生效，集團行政總裁一職將會由賀光啓接任。呷哺呷哺午後一度急跌至9.91元，創近半年低位，現跌14.1%，報10.1元，成交3.1億。

【恒指季檢】染藍熱門股齊起動 農夫山泉半日炒上7% 快手京東系雙雄齊升近半成  詳情請看[下一頁]

集團董事會認為，更換行政總裁不會對集團業務造成重大不利影響。現年57歲的賀光啓於從事餐飲行業逾20年，他同時兼任集團的董事會主席及多間附屬公司的董事，主要負責制定集團的整體發展策略及業務規劃。

【商品牛市】國內基建投資提速 資源股反底在望？  詳情請看[下一頁]

早前集團公布截至去年底止的年度業績，期內利潤大跌99.4%至183.7萬元，收入亦下跌9.5%至54.55億元。

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撰文 : 趙家盈

呷哺呷哺（00520） 港股 餐飲 異動股

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