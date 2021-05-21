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【數碼轉型】本地3D軟件公司UNIFi3D　助服裝行業縮短產品開發時間

科技 13:42 2021/05/21

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UNIFi3D服務總監李靄如（Idy）指出，疫情促使各行業數碼轉型，服裝行業比以往更加注重運用科技，更有不少企業開始關注3D數碼技術。

受疫情衝擊，任何行業都講求數碼轉型，惟服裝行業的數碼轉型步伐較為緩慢。本地有軟件初創企業，專為服裝品牌及零售商提供3D軟件技術及服務，讓品牌在設計、製造過程中，可縮短產品開發及推出市場時間。

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利豐的分支機構LFX上月宣布成立「UNIFi3D」3D軟件即服務公司，其行政總裁林崇禮指出，過去3年，本在利豐內的UNIFi3D團隊，曾與全球逾100間服裝品牌及零售商合作，幫助不同品牌及零售商加速轉型。其服務總監李靄如（Idy）表示，除了服裝品牌外，也有與售賣珠寶首飾、家具產品等品牌合作，旗下客戶近9成來自海外，主要遍布於歐美地區。

早於4年前，Idy已意識到服裝行業轉型的必要性。「一般產品需要3至6個月時間作研究，其後設計師需要改動、設計不同樣品及款式供客人選擇，其運作過程需時又繁複。」她認為，服裝業不但要轉型，更要注重利用科技提升經營效率。

事實上，近年服裝品牌已加大採用科技工具，不少高級時裝的生產工序已全面虛擬化。Idy表示，公司旗下提供的數碼產品及服務，可有助企業縮減產品開發時間及費用，甚至可在產品製造前進行銷售和行銷。

LFX行政總裁林崇禮表示，過去3年內，本在利豐的UNIFi3D團隊，曾與全球逾100間服裝品牌及零售商合作，幫助不同品牌及零售商數碼轉型。

<<【本地創科】港團隊利用紡織廢料　研變天然抗水耐洗物料

她分享，公司曾與美國某大型百貨商店合作，為他們提供3D製造及設計等技術。該公司大量減少構思、設計及與廠商溝通的時間，更可運用以往曾使用的布料及款式等，再設計出新款式，從中節省70%製作樣品的費用，並縮短一半製作時間。

Idy也指出，現時仍有不少設計師只會繪畫2D設計圖，要懂得用3D設計，首先設計師需對衣服的製造過程有所認識，並需要學習使用科技軟件。Idy表示，現時公司團隊約有100人，主要為3D設計師、紙樣師傅、採購員、軟件工程師及技術人員等，當中3D設計師佔據7至8成，可為企業提供相關的技術知識及協助。

UNIFi3D採用3D技術所製作的服裝數碼圖。

現今消費者更加關注可持續消費，企業從設計到生產過程中，也應考慮環保因素。Idy認為，現時服裝業變得更加透明化，消費者想了解產品的生產及製作過程，並關注可持續消費議題。

為滿足消費者的環保訴求，企業可利用科技減少對環境污染及製造廢物。她指出，「例如設計師可利用3D技術，預覽成品製造出來的效果，在選定不同款式、顏色的樣品後，再送到工廠製造樣品，不但節省樣品來回寄送的時間，更可減少不製造產品的樣品數量，促進可持續發展。」

另外，LFX最新宣布完成北美洲服裝3D渲染自動化初創企業FNX Technologies的收購項目。該公司可於4個星期内渲染及製作兩萬張圖像，其自動化渲染技術支援多種格式，並能與產品開發工具結合，從而助企業進行數碼產品開發，提升電子商業（DPCC）能力。

記者：李寶如

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