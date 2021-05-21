【北水流向】港股性價比高再變「黃金坑」 資金南下買新經濟股

港股自2月見頂回落，反覆呈陰跌的狀況，途中沒有一次似像的反彈，過往備受北水喜愛的新經濟股，個別更遭逢「腰斬」，投資價值逐步浮現。

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港股今周在28000點附近，明顯又有買盤入市力頂，恒指周五（21日）收報28458點。說有北水加持亦不為過，今周來自港股通的淨流入增至202.6億元人民幣，較上周增加17.4%，更是「五一」復市至今首次突破200億關口。

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最近有觸底回升迹象的新經濟股，明顯獲得北水買入。美團（03690）、小米（01810）股價一周上升6.2%及12.8%，兩股均有逾20億元的北水流入。

另一方面，鑊氣十足的體育用品股再獲北水追捧。李寧（02331）、安踏（02020）錄得淨買入16.3億元和2.5億元，相比之下，安踏股價最搶鏡，一周累升7.4%，報148.6元。

不過，剛公布業績的騰訊（00700）則好淡爭持，周五（21）在港股通成交達150億元的情況下，全日錄得1.2億元淨流出，顯示沽貨者眾，看來國內投資者對最新業績未必收貨。

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記者：林衛