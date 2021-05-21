  • 30°C
香港時間 : 2021521日 (五) 23:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水流向】港股性價比高再變「黃金坑」 資金南下買新經濟股

股樓投資 22:46 2021/05/21

分享：

港股自2月見頂回落，反覆呈陰跌的狀況，途中沒有一次似像的反彈，過往備受北水喜愛的新經濟股，個別更遭逢「腰斬」，投資價值逐步浮現。

【新股IPO】京東物流2618超額認購逾700倍 凍資逾5500億元，請按【見下頁

港股今周在28000點附近，明顯又有買盤入市力頂，恒指周五（21日）收報28458點。說有北水加持亦不為過，今周來自港股通的淨流入增至202.6億元人民幣，較上周增加17.4%，更是「五一」復市至今首次突破200億關口。

【港交所388】歐冠昇下周一起上任港交所CEO 年薪近千萬 獲授價值近億元股份，請按【見下頁

最近有觸底回升迹象的新經濟股，明顯獲得北水買入。美團（03690）、小米（01810）股價一周上升6.2%及12.8%，兩股均有逾20億元的北水流入。

另一方面，鑊氣十足的體育用品股再獲北水追捧。李寧（02331）、安踏（02020）錄得淨買入16.3億元和2.5億元，相比之下，安踏股價最搶鏡，一周累升7.4%，報148.6元。

不過，剛公布業績的騰訊（00700）則好淡爭持，周五（21）在港股通成交達150億元的情況下，全日錄得1.2億元淨流出，顯示沽貨者眾，看來國內投資者對最新業績未必收貨。

 

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

新經濟股 體育用品股 小米集團－W（01810） 安踏體育（02020） 騰訊控股（00700） 李寧（02331） 低吸 港股通 港股

下一篇文章

【新股IPO】聯影傳最快今年來港上市 集資78億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落