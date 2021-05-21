【移民加拿大】港人工作簽證申請增 3個月多近6,000

加拿大去年宣布推出針對港人新移民途徑，過去5年獲得加拿大學位或同等海外證書人士，可申請為期3年工作簽證鋪路移民加拿大，此舉令移民加拿大成港人熱話。加拿大移民部表示，至今收到近6,000港人申請，對數據增長感到鼓舞，希望更多青年港人移民時選擇加拿大。

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加拿大移民部周四（20日）電郵回覆傳媒查詢表示，新移民計劃2月8日正式推出後以來，截止周二（18日）共收到5,727份港人申請。加拿大移民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada）新聞秘書科恩（Alexander Cohen）透露，2月期間僅收到524份申請，因此對數目急劇增長（strong uptake）感到十分鼓舞。

科恩表示，加拿大和香港間有著深遠的關係，冀香港年青人將移民目光放諸四海時會選擇加拿大。根據新措施，合資格香港居民可申請有效期最長3年的工作簽證。申請人須在過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海學歷外證書，而大專文憑必須是最少兩年的課程。

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加拿大去年11月宣布，因應香港《國安法》實施，推出新移民途徑，令曾接受專上教育年青人更容易移民加拿大。除工作簽證外，加拿大亦允許在加拿大工作1年的香港年青人，申請永久居留。加拿大向來是港人移民熱門地方之一，1997年回歸亦促使不少港人移民加拿大。不少港人其後選擇回流，現時香港亦有約30萬加國公民居住。

責任編輯：李俊儀