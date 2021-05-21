【商品牛市】國內基建投資提速 資源股反底在望？

近日大宗商品價格，乃至資源股均大幅波動，源於中央開聲嚴控市場價格。但從另一角度，市場對原材料需求依然殷切，加上限產政策未鬆綁，供需緊張格局猶在，對大宗商品價格仍有支持。

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據了解，第二季各地大基建項目陸續開工。有分析指，中國的基建投資往往在第二季出現季節性回升。有研究機構估算，第二季度基建投資規模略超6萬億元（人民幣，下同），同比增長5.8%。

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央行數據顯示，4月企業部門中長期貸款新增6,605億元，比去年同期多增1,058億元，反映企業中長期資本開支需求改善，製造業、基建等投資有望加快增長。

東吳證明指，基建投資往往會在二季度出現季節性回升。今年首季，受專項債發行節奏滯後、項目審批進度不及預期等影響，基建尚未發力。如果把首季基建投資完成進度與近五年來基建投資最弱時期進行對比，這樣第二季基建投資佔全年的進度有望達29.2%。

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記者：林衛