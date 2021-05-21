【股王騰訊】騰訊季績遜預期股價挫 撈唔撈得過?

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騰訊 （00700） 首季業績表現未如理想，騰訊表示，相信中國互聯網行業處於大規模投資的階段，券商普遍關注騰訊未來將加大力度投資，將不利於短期業績表現，多家券商下調騰訊目標價，騰訊股價受壓。中薇證券研究部董事黃偉豪分析指，遊戲業務增速放緩，主要受累於基數效應，去年在「宅經濟」概念下，推動騰訊的遊戲業務，但騰訊在發布業績前，已公布60款新遊戲，相信業務增速繼續平穩，他預計騰訊股價繼續在600元關口上落，短期內難以重上700元。
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