【恒指季檢】染藍熱門股齊起動 農夫山泉半日炒上7% 快手京東系雙雄齊升近半成

恒指今日收市後公布本輪季檢結果，多隻熱門股半日齊齊炒上。其中礦泉水品牌農夫山泉(09633)表現較突出，半日大升7.5%收報41.85元。屬於今次季檢大熱門之一的京東(09618)及旗下市值近4,000億元的京東健康(06618)，半日分別上升3.5%和4.4%，收報290.8元及118.5元。上市日子較短惟市值近萬億元的快手(01024)，半日則上升近5%收報237.8元。

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其他熱門股份方面，李寧(02331)半日上升2.3%報66元，碧桂園服務(06098)半日上升3.6%報78.3元，華潤啤酒(00291)僅升0.1%報68.15元，比亞迪上升1.6%報163.5元。

至於仍有機會被剔出恒指的藍籌方面，瑞聲(02018)上升1.6%報45.8元，聯通(00762)上升0.2%報4.26元，恒安(01044)跌1.1%報49.3元。

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