【半島酒店房價】半島酒店首季平均房租跌至2642元、出租率三成　母企：酒店業在夏季及下半年挑戰仍大

▲ 香港半島酒店首季平均房租進一步跌至2642元，按年跌40%，按季亦減少11%。

香港上海大酒店 （00045） 公布首季營運數據，香港半島酒店首季平均房租進一步跌至2642元，按年跌40%，按季亦減少11%。出租率按年升16個百分點至30%，但按季則下跌9個百分點。平均可出租客房收入按年增加28.4%至791元，惟按季減少32.5%。

大酒店：對内地和美國市場保持審慎樂觀

大酒店副主席包立賢表示，當前的情況下，加上政府持續實行的限制措施，除非在可見的未來出現重大的轉變，帶來不利影響的態勢仍將會持續，預期酒店業在夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，對内地和美國市場保持審慎樂觀，但其他國家和地區的業務仍會受到不利的影響，任何復甦的跡象也會在往後的一段時間才可反映於集團的營運業績。

包立賢指，酒店業於今年首季表現仍持續受到新冠疫情的影響，集團的酒店業務在部分市場錄得輕微復甦，尤以中國内地市場的表現較爲顯著，而在香港、東京、馬尼拉以及曼谷的半島酒店均面對別具挑戰性經營環境，並受到打擊，但隨美國放寬限制措施和疫苗接種進展良好，集團位於美國的部分物業的業務表現也有所改善。

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由於香港在首季仍然維持封關和嚴格的政府限制措施，集團在香港的本地市場業績則仍然表現疲弱，而本港高端零售市場的表現也讓集團旗下的商用物業租金持續受壓。香港半島酒店商場正進行翻新，並將於5月底引進更多生活時尚的品牌，以吸引本地客流。集團的辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務前景則不明朗。

包立賢稱，疫情期間盡量減低現金支出，並推行各項節省成本的措施，並積極鼓勵員工接種疫苗，以保障他們自身的健康，以及幫助集團業務回復正常水平。集團目前擁有充裕的資金，相信仍可應付日後一段時期的資金需求。

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其他亞洲地區的半島酒店平均房租為2549元，按年及按季分別跌11.7%及17.9%。美國及歐洲平均房租4784元，按年及按季跌16.2%及4.7%。

出租住宅方面，疲弱的租賃市場環境下，淺水灣綜合項目的出租率較去年同期下跌13個百分點，本港的豪華物業市場租金仍面臨壓力，今年內的前景將持續不明朗。位於半島酒店、山頂凌霄閣及淺水灣影灣園的商場在艱難的經營環境下，繼續受到不利的影響，商場收益按年計也有所下跌。

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編輯：陳韻妍