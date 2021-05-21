【Google新機】Pixel 6 Pro渲染圖曝光　手機採6.67吋屏幕後置3鏡頭組合

▲ 最近網上再度流傳 Pixel 6 Pro的手機渲染圖，該機設有6.67吋屏幕超窄邊框，機背配有3個鏡頭。

早前已有消息指，Google將在今年發表Pixel 6 和 Pixel 6 Pro兩款手機。最近網上再度流傳 Pixel 6 Pro的手機渲染圖，該機設有超窄邊框，屏幕尺寸為6.67吋，機背配有3個鏡頭。

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據外國爆料人士OnLeaks，早前在網上發布的一張渲染圖所示， Pixel 6 Pro採用了橙、黑及白三種配色，提供6.67吋曲面打孔屏幕，將會是Google目前為止推出機身最大的手機，其屏幕刷新率為120Hz。機背設有3個鏡頭，當中包括一個潛望式長焦鏡頭。此外，手機有2個立體聲喇叭，並支持無綫充電，同時配有屏內指紋傳感器，並支持屏下指紋解鎖。

▲ Pixel 6 Pro手機背面採用橙、黑及白三種配色，正面為6.67吋打孔屏幕。（網上圖片）

另外有外媒發現，Google最近釋出Android 12 Beta程式碼中，存在代號為「Oriole」和 「Raven」的Pixel 6系列機款，相信Google會在今年內發表兩款Pixel 6手機。

責任編輯：李寶如