【恒指季檢】消費、醫藥、科技行業料成恒指改革贏家　快手市值重新逼1萬億

▲ 【恒指季檢】消費、醫藥、科技行業料成最大贏家 京東健康、平安好醫生半日升逾4%

恒生指數今日收市後公布季度檢討，將會首次反映恒指優化諮詢結果，即目標於2022年中前，透過定期指數檢討將恒指成分股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻。 市場估計今次恒指季檢先淨增加5隻至60隻。根據彭博數據，現時約有156億美元的ETF資金追蹤恒指，今次恒指季檢隨時牽動逾百億港元被動資金組合。

由於恒指擴大成份股數目，市值高企的互聯網股被視為熱門新貴，快手 （01024） 尾市重上240元，市值重新逼近10000億元，最新升6%，至239.8元。京東 （09618） 及網易 （09999） 升幅介乎3%至5%。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

恒指周五季檢料先增至60隻 邊隻有機會成藍籌股？【下一頁】

中金公司此前發表報告稱，預期調整後消費、醫藥和科技行業的覆蓋度或將明顯提升，成為最大贏家。

醫藥板塊今日領漲，京東健康 （06618） 現升4%，最新報118.2元；平安好醫生 （01833） 現升5.2%，最新報91.4元。至於另一熱門股份信達生物 （01801） 未有升跌。

消費股方面，李寧 （02331） 現升2.9%，最新報66.35元；華潤啤酒 （00291） 現升0.3%，最新報68.35元；飛鶴 （06186） 現升0.5%，最新報22.15元。

根據恒生指數公司提供的恒指80隻成份股的模擬結果，所有7個行業分類的市值覆蓋率都將有所增加。其中醫療健保的覆蓋率將從7組中的最低一躍成為第三高，僅略低於金融。

值得留意的是，本次調整將恒生指數和國企指數的成份股權重上限統一為8%，目前友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 三股在恒指中的權重均已超過8%，意味它們的權重會被下調，追蹤指數的資金可能因此撤出這些股票。 滙豐及友邦今早股價偏軟。騰訊業績遜期，現跌3.9%﹐最新報585.5元。

美團 （03690） 和阿里巴巴 （09988） 的上行空間有望提升，吸引資金流入，因調整前第二上市和同股不同權公司的權重上限僅在5%。美團現升1%﹐最新報276.2元；阿里巴巴現升0.9%，最新報207.8元。

相關文章：【騰訊股價】騰訊跌3%再失600元千個買盤低撈 小米挑戰28元價位逾千沽盤排隊獲利

【騰訊股價700】騰訊績後遭多家大行下調目標價、股價跌近4% 券商關注開支上升削盈利及毛利率

編輯：吳敏芳