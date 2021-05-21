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【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能　阿里巴巴美團成贏家

股市 18:52 2021/05/21

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恒指季檢結果今日（21日）收市後出爐，是落實逐步擴大成份股至100家後首次恒指季檢。據公告，恒指成份股將由55隻增加至58隻，納入比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） ，沒有公司被剔除。恒指季檢所有變動將於6月7日生效，基金將在6月4日（周五）收市時換馬。

3家恒指新貴，比亞迪權重為0.98%、碧桂園服務權重為0.97%、信義光能為0.46%。

由於所有成份股權重上限劃一為8%，兩間同股不同權公司權重獲調升，美團 （03690） 權重將由4.28%調升至7.71%；阿里巴巴 （09988） 權重由5.59%升至7.33%，即分別增加3.43和1.74百分點。換言之，被動追貨阿里巴巴和美團的資金更勝三家恒指新貴。

至於原先權重超過8%的股份，騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 權重均會降至8%。滙豐 （00005） 就會由8.4%降至7.89%。

以恒指權重上限計　騰訊每1元影響恒指4.8點→3.9點

騰訊在恒指權重由最高10%削至8%，以10%權重計，原先騰訊每升1元，就會推升恒指4.8點；被削至8%權重後，騰訊每升1元僅推升恒指3.9點。假設以騰訊周五跌20.5元計，理論上由拖低恒指99.1點，變成拖低恒指79.3點，影響力減低。

以恒指權重上限計　美團每1元影響恒指5.2點→8.3點

至於美團於恒指權重增加，以5%上限計，每1元對恒指變動的影響為5.2點，若以8%上限計，每1元對恒指變動的影響為8.3點。

恒指公司公布改革結果時表示，目標於2022年中前，將恒指成分股數目增加至80隻，最終數目固定為100隻，市場人士原估計今次恒指季檢先增5隻成份股。

據恒指公司每月更新，至4月底被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約410億美元，當中與恒生指數掛鈎交易所買賣基金（ETF）約217億美元。

圖看恒指改革重點

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另外，恒生科指納入汽車之家 （02518） 及嗶哩嗶哩 （09626） ，剔走祖龍娛樂 （09990） 、鴻騰 （06088） 及中興 （00763） ，數目由31隻重置隻30隻。

國指加入比亞迪、恒大物業 （06666） ，剔走粵海投資 （00270） 、中聯通 （00762） 、中國鐵塔 （00788） ，數目由51隻重置至50隻。

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港股 友邦保險（01299） 恒生中國企業指數 恒生指數 騰訊 騰訊控股（00700） 汽車之家—S（02518） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 恒大物業（06666） 祖龍娛樂（09990）

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